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Sıcaktan bunalan sokak hayvanları perişan durumda

Kağıthane’de sıcaktan bunalan hayvanlar, bir kap su bulmak için sokaklarda gezerken, vatandaşlar belediyenin ilgisizliğinden şikayetçi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:44
Sıcaktan bunalan sokak hayvanları perişan durumda

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sıcaklıkların artış gösterdiği İstanbul’da vatandaşlar adeta kavruldu. Artan sıcaklıklardan sokak hayvanları da nasibini aldı. Kağıthane ilçesinde ise belediyenin hayvanlara olan ilgisizliği nedeniyle sokak hayvanları perişan durumda. İlçede sokak hayvanları, vatandaşların koydukları kaplardan su içerek serinlemeye çalıştı. Kağıthane Belediyesi tarafından hayvanların yeme ve içme ihtiyacını gidermesi için köşe başlarına koyulan kaplar ve yemlikler ise pislik içerisinde. Neredeyse her sokak başında bulunan sokak hayvanlarının kavurucu sıcakta perişan halde yatması ve yemek araması da belediyenin hayvanlara verdiği değeri gözler önüne serdi.

“Su kaplarını ve yemlikleri belediyenin koyması gerekiyor”

Belediyenin hayvanlara olan ilgisizliğine yakınan Taner Gökçe, “Hava çok bunaltıcı. Sokak hayvanlarına sabah kalktım 3 kap su koydum. Tabi bu kapları belediyenin koyması gerekiyor. Burası Kağıthane Belediyesi’ne ait. Mesela Beyoğlu Belediyesi’nin ilçede barınakları var. Hayvanları istedikleri zaman özgürce bırakıyorlar. Sonrasında hayvanlar geri geliyor. Belediye kedi ve köpekevi koyuyor ama bence yeterli değil. Genelde ilçede başıboş köpekler daha fazla. Daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Mesela sularının değiştirebilirler, bu işleri günlük yapabilirler, yemliklerini yıkayabilirler. Belediyeden ricam ise konteynırlarını yıkasınlar, kokudan yanlarından geçilmiyor. Hayvanlar için sığınak veya barınak yapılırsa iyi olur, imkanları da var. Orada hayvanları toplama merkezi olabilir” dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:44
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu
  3. Gökçe
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  5. Kağıthane
  6. Beyoğlu Belediyesi
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