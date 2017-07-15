Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sıcaktan bunalan çocuklar suya koştu

Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalarla birlikte serinlemek isteyen çocuklar süs havuzuna koştu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
Sıcaktan bunalan çocuklar suya koştu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’ndaki süs havuzu, çocukların serinleme mekanı oldu. Yaşları 6 ile 13 yaş arasında değişen çocuklar arkadaşlarıyla kimi zaman suya atlama yarışları kimi zaman da kulaç atma yarışları düzenlendi. Sudan çıkan çocuklar parkta bulunan banklar ve taşlarda güneşlendi. Çocuk sesleriyle dolan parkın içinde oluşan ilginç görüntü çevreden geçen vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Süs havuzuna gelen çocuklar kendilerini çeken kameralara poz vermeyi de ihmal etmezken, kendilerine havuz yapılmasını istediklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
  1. Diyarbakır
  2. Sudan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Halil'im çok özledim seni...''
    1. ''Halil'im çok özledim seni...''
    2. Bulanık’ta “15 Temmuz Destanı”nı..
    3. Kösedağ şehitleri dualarla anıldı
    4. TÜMSİAD Başkanı Çakmak’tan 15 Temmuz..
    5. Kop savunması kahramanları unutulmadı
    6. ‘Kırık çizgilerden memleket..
    7. İHA’nın 15 Temmuz sergisi büyük ilgi..
    8. Manavgat’ta tur minibüsü şarampole..
    9. 15 Temmuz şehidinin adı hatıra..
    10. "15 Temmuz’un ruhunu daima diri..
    11. Gaziantep’te el bombalı saldırgan paniği
    12. TGK 12’nci başkanlar kurulu Tokat’ta..
    13. İdlib’te fırında çıkan yangını İHH..
    14. Şampiyonluk kupasını şehitlere hediye..
    15. Recep Kara, rakibini kısa sürede yere..
    16. "FETÖ gibi dini istismarcılara karşı..
    17. Erzurum Tabipler Odası’ndan 15 Temmuz..
    18. 15 Temmuz kahramanlarının isimleri..
    19. 15 Temmuz konulu karikatür..
    20. Droneler vatan için uçtu
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı