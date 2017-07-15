Sıcaktan bunalan çocuklar suya koştu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’ndaki süs havuzu, çocukların serinleme mekanı oldu. Yaşları 6 ile 13 yaş arasında değişen çocuklar arkadaşlarıyla kimi zaman suya atlama yarışları kimi zaman da kulaç atma yarışları düzenlendi. Sudan çıkan çocuklar parkta bulunan banklar ve taşlarda güneşlendi. Çocuk sesleriyle dolan parkın içinde oluşan ilginç görüntü çevreden geçen vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Süs havuzuna gelen çocuklar kendilerini çeken kameralara poz vermeyi de ihmal etmezken, kendilerine havuz yapılmasını istediklerini ifade etti.