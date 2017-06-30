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Sıcaktan bunalan çocuklar nehirde serinliyor

Afrika sıcaklığının yurt genelinde etkisini göstermesiyle birlikte Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Koç köyündeki çocuklar, Karasu Nehri’nde serinliyor.

30 Haziran 2017 Cuma 12:58
Sıcaktan bunalan çocuklar nehirde serinliyor

Hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi 7’den 70’e tüm kesimi etkilemeye devam ediyor. Hasköy ilçesinde sıcaktan bunalan 10-15 yaş aralığındaki çocuklar, serinlemek için Karasu Nehri’nde serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklığının kendilerini bunalttığını ifade eden çocuklar, serinlemek için nehirde yüzdüklerini söyledi. Çocuklardan Hamza Türkmen, Ramazan Bayramı’ndan bu yana havanın hep sıcak olduğunu ve nehri serinlemek için kullandıklarını söyledi.

Polat Çelik isimli çocuk da yüzmeyi bilenler için suyun tehlikeli olmadığını ama dengesiz düşenler için sorun olabileceğini kaydederek, “Herkes serinlemek için denize giriyor, biz de burada Karasu Nehri’ne giriyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:58
  1. Afrika
  2. Muş
  3. Karasu
  4. Ramazan Bayramı
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