Sıcaktan bayılan Ebabil kuşunun imdadına belediye ekipleri yetişti

Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde vatandaşlar tarafından fark edilen ve üzerinde yara izi olmayan, sıcaktan bayıldığı tahmin edilen Ebabil kuşu Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hayvan barınağına konuldu. Gerekli inceleme ve tedavileri yapılan Ebabil Kuşu’nun uçma yetisini kazandığında doğaya tekrar salınacağı ifade edildi.