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Sıcakta ada çayına yoğun ilgi

Sıcak ve nemli yaz günlerinde vatandaşlar terlemeyi önlemek için bitkisel ürün olan adaçayına ilgi gösteriyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:01
Sıcakta ada çayına yoğun ilgi

Son günlerde etkisini gösteren sıcak ve nemli hava aşırı terlemeyi de beraberinde getiriyor. Vatandaşlar terlemeyi önlediği bilinen adaçayına yöneliyor. Aktar Elif Çetin, terleyenlere çözümün doğadan geldiğini belirterek, "Adaçayı terlemeyi önlemede birebir" dedi.

"Bayanların en çok tercih ettiği çay"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çetin, "Adaçayı düzenli olarak kullanıldığında aşırı terleme sorununu önlemede birebir. Ter bezlerinin gereğinden fazla çalışmasını engellemeye destek olur. Beynin aşırı terlemeye sebep olabilecek gönderdiği sinyalleri minimum seviyeye düşürmeye yardımcıdır. Bu yüzden sıcak ve nemli yaz günleri için ideal bir bitkidir. Asitli, şekerli içecekler yerine adaçayı içmek hem terlememizi önler hem de idrar yolu iltihabı başta olmak üzere vücuttaki iltihaba, öksürüğe, bedeni rahatlatmaya, uyku düzenlemeye fayda sağlar. Ayrıca adaçayı östrojen hormonunu düzenlemesi nedeniyle bayanların en çok tercih ettiği çayların başında gelir" dedi.

"Limon ve bal ilave edilebilir"

Adaçayının nasıl hazırlanması gerektiğini de anlatan Çetin, "Yaklaşık 10 yaprak adaçayı bir cezve kaynamış suya atılır. Kısık ateşte 5-7 dakika demlendikten sonra, süzülerek içilir. Süzdükten sonra ise içine ilave olarak limon ve bal ilave edilebilir" ifadelerini kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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