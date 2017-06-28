Sıcaklıkta bunalan vatandaşlar parklara akın etti

Ramazandan sonra sıcaklıkların aniden artmasıyla termometreler Gaziantep’te 38 dereceyi gösterdi. Son günlerde hava sıcaklıklarının artışgöstermesinden dolayı ise vatandaşlar serinlemek ve ferahlamak için gölgelik olan parklara yoğun ilgi gösterdi. Evde serinleme şansları olmayan aileler iseçocuklarını, yiyecek ve içeceklerini alarak park alanlarındaki gölgelerde serinlemeye çalışırken kimi vatandaşlarda çimlere uzanarak serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalarak parklarda serinlemek isteyen vatandaşlar, hava sıcaklıklarının aniden artış gösterdiğini belirterek, evlerinde duramayıp çoluk çocuk aileleriyle birlikte parklara geldiklerini vegölge alanlarda serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.