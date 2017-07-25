Sıcaklıklar yükseliyor
Yurdun birçok ilinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Ege, Marmara, Güneydoğu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde sıcaklık 40 derecenin üzerinde hissedilecek. Doğu Karadeniz'de ise yağış bekleniyor.25 Temmuz 2017 Salı 09:11
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Az bulutlu ve açık 35
- İstanbul: Az bulutlu 34
- İzmir: Az bulutlu ve açık 38
- Adana: Az bulutlu ve açık 36
- Antalya: Az bulutlu ve açık 34
- Samsun: Parçalı bulutlu 29
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39