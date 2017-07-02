Sıcaklıklar yükselince, dondurma satışları patladı

Her mevsim tüketilebilen yiyecekler arasında yer alan dondurma sıcaklıkların arttığı bu günlerde en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer alıyor. Sadesinden kakaolusuna, çileklisinden karamellisine, kavunlusuna kadar birçok çeşidi bulunan dondurmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dondurma satıcısı İsmail Kaplan, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların serinlemek için dondurmaya yöneldiğini söyledi.

Dondurmanın birçok çeşidi olduğunu belirten dondurmacı Mehmet Bayar ise, “Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli çareler arıyor. Bunlardan biri de dondurma oluyor. Zaten bu aylarda dondurma satışları iyi oluyor ama havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle daha arttı” dedi.

Vatandaşlar, sıcak havalarda en çok su tükettiklerini ama serinlemek için dondurmayı da tercih ettiklerini belirttiler.