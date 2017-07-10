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Sıcaklıklar yeniden yükseliyor

Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere yağış beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise, İstanbul'da 31, Ankara'da 33, İzmir'de 37, Diyarbakır'da 40, Antalya'da 36 derece.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:32
Sıcaklıklar yeniden yükseliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemizin iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 33
  • İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 37
  • Bursa: Az bulutlu ve açık 35
  • Adana: Az bulutlu ve açık 36
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 36
  • Samsun: Az bulutlu 26
  • Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 25
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:32
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Diyarbakır
  4. Antalya
  5. Samsun
  6. Erzurum
  7. Bursa
  8. Ankara
  9. İzmir
  10. Akdeniz
  11. Adana
  12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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