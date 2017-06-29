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Sıcaklardan bunalanlar havuzlara koştu

Bolu’da hava sıcaklıklarının bunaltıcı derecelere gelmesiyle vatandaşlar serinlemek için soluğu havuzlarda aldılar.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:18
Sıcaklardan bunalanlar havuzlara koştu

Bolu’da, öğle saatlerinde 33 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde sıcaklıklardan dolayı yoğunluğun gözle görülür şekilde azalmasıyla birlikte bazı vatandaşlar serinlemek için kent merkezinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Akkayalar Travertenleri’ne koştular. Akkayalar’da bulunan havuza girerek serinleyen vatandaşlar aynı zamanda güneşin de tadını çıkardılar.

Bazı vatandaşlar ise mağaraların içine girerek serinlemeyi tercih etti. Havuz keyfinin ardından yine Akkayalar içinde bulunan piknik alanına geçen aileler keyifli anlar yaşadılar.

Çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise, ülkeyi etkisi altına alan çöl sıcaklıkları Bolu’da Pazar gününden itibaren etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları Pazar günü 35, Pazartesi günü ise 37 derece olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:18
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