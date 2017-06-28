Sıcaklardan bunalan soluğu parkta aldı

Kırıkkale’de hava sıcaklığı gün içerisinde 34 derecenin üstüne çıktı. Ramazan ayını bir nebze olsun rahat geçiren Kırıkkale halkı, bayram sonrası artan hava sıcakları ile bunaldı. Sıcak havanın verdiği rahatsızlık sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde olmak zorunda kalan vatandaşlar, sıcak havayla beraber gelen yorucu etkiyi üzerilerinden atmak için parkları tercih etti. Dinlenmek için parkları tercih eden vatandaşlar, güneşin etkisinden kaçmak için gölge alanlara yöneldi.

Hava sıcaklarının ilerleyen günlerde daha da artması ve 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar güneş çarpması riskine karşı vatandaşları sıcak havanın etkili olduğu 10.00 - 16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.