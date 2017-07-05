Sıcaklarda süt alırken dikkat edin

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, önemli gıda kaynaklarından sütün aşırı sıcaklarda bozulmaya müsait bir besin olduğuna dikkat çekerek, üstün dezenfeksiyon sağlayan otomasyon sistemiyle sağılmış, soğuk zinciri bozulmamış sütün tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Ülke genelinde aşırı sıcakların başlamasıyla birlikte pek çok gıda ürününde tehlike çanları çalmaya başladı. Başkan Köse, önemli gıda kaynaklarından sütün sıcaklarda bozulmaya çok elverişli olduğunu hatırlatarak, sağımdan dağıtıma kadar varan süreçte dikkat edilmesi gereken konularda açıklamalar yaptı.

“Soğuk zincir bozulursa mikrop ürer”



Süt sağımı, depolanması ve dağıtımında teknolojinin de önemine vurgu yapan Köse, “Öncelikle sütün sağlıklı hayvanlardan sağılması gerekiyor. Memeleri dezenfekte edilmiş, süt sağım aletleri dezenfekte edilmiş bir ortamda sağım yapılması lazım. Sağlıklı hayvandan alınan sütün 4 derecede soğutulduktan sonra yine 4 derecede saklanarak üreticiye ulaştırılması gerek. Eğer süt soğuk zincire uyulmadan tüketiciye ulaşırsa içerisinde hemen mikrop üreyecektir ve sağlık için tükettiğimiz gıdadan sağlıksızlık elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Merdiven altı sütlerden uzak durun”

Sokakta satılan merdiven altı sütlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Nihat Köse şöyle devam etti:

“Mutlaka her çocuk günde 2 bardak süt içmeli ve bu sütü sağlıklı sütlerden tüketmeliyiz. ’Sokak sütü iyidir’ demek doğru değildir. Bir de ısıl işlem görmüş, sanayi sütlerinden uzak durulması gerektiğini söyleyenler var. Onlardan uzaklaşmalıyız. İyi tesislerde üretilmiş sağlıklı hayvandan alınan sütlerin tüketiciye ulaştırılması gerekiyor. Nereden geldiği belli olmayan sütü tüketmeyin. Çünkü süt mikropların üremesi için çok uygun ortamdır. Dezenfekte işlemleri teknolojiyle buluşunca en ufak mikrop bulaşmasına izin verilmiyor. Süt içelim, süt içmeye teşvik edelim. İçilmezse olmaz. Mutlaka hayvansal protein tüketmek zorundayız ama nereden geldiğini bildiğimiz sütü içelim.”