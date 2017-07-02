Sıcaklarda bunları içmeyin

Günde 1.5-2 litre su içilmesi öneriliyor. Suyun haricinde serinlettiği düşünülen ya da alışkanlık olduğu için vazgeçilemeyen içecekler yaz aylarında dinç kalmak için uygun tercihler olmayabiliyor.

Suyun yanı sıra Hindistan cevizi suyu ve limonatanın da sıcaklarda sağlığınızı koruyacağına dikkat çeken uzmanlar, vücudu susuz bırakan içeceklere karşı da uyarıyor.



Tüm alkollü içecekler su kaybına neden olduğu için kesinlikle tavsiye edilmiyor. Ayrıca gazlı içecekler, milk-shake, buzlu içecekler ve enerji içecekleri önerilmiyor. Uzmanlar, meyve suyu, çorba, çay ve kahvenin ise ölçülü miktarda tüketilmesi gerektiğini söylüyor.