Sıcaklar vatandaşı perişan etti

Siirt’te geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini artıran sıcak havalar son yılların en yüksek seviyesine çıktı. 48 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları karşısında zorlanan vatandaşlar, sıcaklığın yoğun olduğu öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya özen gösterirken, çocuklar da buldukları süs havuzuna girerek serinliyor. Öğleden sonra ise hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesiyle park ve bahçeler dolup taştı. Hafta sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte, şehirden birkaç derece daha serin olan Tillo ilçesi Kale-tül Üstat bölgesinde piknik yaptı.

Hayvanlar da sıcaklardan bunaldı

Siirt’te sıcaklardan etkilenen hayvanlar da çamurlu su birikintisi veya göletlere girerek serinliyor. Şirvan ilçesinde bir çocuk, sıcaktan bitkin düşen eşeğin üzerine su dökerek serinletmeye çalıştı. Son yılların en yüksek sıcaklıklarını yaşadıklarını aktaran Alaattin Güven adlı vatandaş, artan hava sıcaklarından bunaldıklarını söyledi. Güven, "Televizyonları izliyoruz, Afrika’dan gelen 60 dereceden bahsediliyor. Oysa şuan ilimizde 48-50 hatta 52 dereceye varan sıcaklar yaşıyoruz. Klimalar etkisiz kalıyor, hayvanlarımız da sıcaklardan etkileniyor, şuan Siirt’te sıcaklardan çile çekiliyor" dedi.