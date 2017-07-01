Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sıcaklar vatandaşı perişan etti

Termometrenin 48 dereceyi gösterdiği Siirt şehir merkezinde bunaltan sıcak hava insanlar gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:39
Sıcaklar vatandaşı perişan etti

Siirt’te geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini artıran sıcak havalar son yılların en yüksek seviyesine çıktı. 48 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları karşısında zorlanan vatandaşlar, sıcaklığın yoğun olduğu öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya özen gösterirken, çocuklar da buldukları süs havuzuna girerek serinliyor. Öğleden sonra ise hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesiyle park ve bahçeler dolup taştı. Hafta sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte, şehirden birkaç derece daha serin olan Tillo ilçesi Kale-tül Üstat bölgesinde piknik yaptı.

Hayvanlar da sıcaklardan bunaldı

Siirt’te sıcaklardan etkilenen hayvanlar da çamurlu su birikintisi veya göletlere girerek serinliyor. Şirvan ilçesinde bir çocuk, sıcaktan bitkin düşen eşeğin üzerine su dökerek serinletmeye çalıştı. Son yılların en yüksek sıcaklıklarını yaşadıklarını aktaran Alaattin Güven adlı vatandaş, artan hava sıcaklarından bunaldıklarını söyledi. Güven, "Televizyonları izliyoruz, Afrika’dan gelen 60 dereceden bahsediliyor. Oysa şuan ilimizde 48-50 hatta 52 dereceye varan sıcaklar yaşıyoruz. Klimalar etkisiz kalıyor, hayvanlarımız da sıcaklardan etkileniyor, şuan Siirt’te sıcaklardan çile çekiliyor" dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:39
  1. Afrika
  2. Siirt
  3. Şirvan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında 550’e yakın hayvan telef oldu
    1. Yangında 550’e yakın hayvan telef oldu
    2. 4 terörist etkisiz hale getirildi
    3. Yusufçuklar, sincaplar ve yavru..
    4. Kask takmayan motosikletçilere ceza..
    5. Beşiktaş'tan Atınç Nukan açıklaması
    6. İstanbul’da sıcak hava bunaltıyor
    7. ABD'li teröristler Suriye'de cirit..
    8. Afrin'li Kürtler ayaklandı... PKK..
    9. Genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı
    10. Çorum’da bonzai operasyonu
    11. İzmir’de makilik alanda çıkan yangın..
    12. 'Kebapçı Celal' tutuklandı!
    13. Büyük İstanbul Tüneli'ne ilk kazma..
    14. Parke deposunda yangın
    15. Alaplı mezarlıkları yenileniyor
    16. Tüketicilerin kabusuydu… O ücretler..
    17. Hayvanseverler sokak hayvanları için..
    18. ABD'den skandal karar! Uyuşturucu..
    19. PYD'li teröristler Suriye sınırında..
    20. Yabancılara konut satışında Trabzon..
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!