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Sıcaklar, denizi olmayan kentte Hazar Gölü’nü doldurdu

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Elazığ’da vatandaşlar, ’doğunun saklı denizi’ olarak adlandırılan Hazar Gölü’nü doldurdu.

06 Ağustos 2017 Pazar 15:17
Sıcaklar, denizi olmayan kentte Hazar Gölü’nü doldurdu

Türkiye’de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa, 6 kilometreyi bulan genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyıları sıcaktan bunalanların akınına uğradı. Bölge genelinde hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesinin ardından Elazığ dışında Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin gibi bölgeye yakın kentlerde yaşayan vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle serinlemek ve tatil amaçlı Hazar Gölü’nü tercih ediyor.

Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’ne gelenler hem serinliyor hem de şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan faydalanarak tatil yapıyor.

YOĞUN BİR TALEP OLDU

Havaların çok ısınmasıyla vatandaşların Hazar Gölü’ne akın ettiğini belirten tatil köyü işletmecisi Fırat Bahçeci, “Bingöl, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Talep çok yüksek. Bu sene sıcaklıklar bayağı arttı. İnsanlar serinlenmek için yoğun bir talep oldu” dedi.

Malatya’dan geldiklerini aktaran Muhtesi Yılmaz ise, “Arkadaşlarımız tercih ettiği için geldik. Hava sıcak ve biraz serinleyelim dedik. Tatil amaçlı güzel yer ve beğendik. Diğer sefere başka arkadaşlarımızı da getiririz” diye konuştu.

Her sene 8 sefer Hazar Gölü’ne geldiğini dile getiren Fethi Ahmet Şimşek, “Geçen sene geldiğimde buralarda Suriyeliler vardı. Bu sene azalmış. Kendi halkımız biraz rahat ediyor. 41 derece sıcaklık var,bunaltıyor. Serin bir su bulduğumuz zaman içine koşuyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Elazığ’dan oğlum ve arkadaşımızla beraber geldik” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’dan geldiklerini ve hava sıcaklığından dolayı 6 gündür Hazar Gölü’nde olduklarını ifade eden Fırat Polat ise, “Çocuklar gelmek istedi ondan dolayı geldik. Buralar çok güzel ve herkese tavsiye ederiz” dedi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 15:17
  1. ELZAIĞ
  2. HAZAR GÖLÜ
  3. SICAK HAVA
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