Sıcaklar arttı, klima kalmadı

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Elazığ’da klima satışlarında patlama yaşandı. Kent merkezinde klima satışı yapan beyaz eşya bayileri, talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Bir çok iş yerindeki klimalar tükenirken, bazı iş yerlerinde de bir kaç tane klima kalması dikkat çekti. Klimaya bulamayan veya pahalı geldiği için alamayan vatandaşlar ise vantilatörlere yöneldi. Bazı vatandaşlarda klimaların olduğu camilerde serinliyor.

Havaların ısınması sebebiyle klima satışlarında artış olduğunu belirten beyaz eşya satıcısı Ahmet Aksoy, "Klima reyonumuzda sadece 1 modelimiz kaldı. Tahminen 1 yada 2 gün içinde bunu da satarız. Klima olmayınca da vatandaşlarımız vantilatöre yöneliyorlar. Şuanda vantilatör satışlarımızda çok fazla. Şuanda bizde vantilatörde kalmadı" dedi.

"Satışı az bekliyorduk, yetişmekte zorluk çekiyoruz"

Aşırı sıcakların gelmesiyle birlikte soğutucu ürünlerde talep patlaması olduğunu dile getiren beyaz eşya satıcısı Volkan Ünal ise, "Arkadaşlarımızın bazıları stoklara yetişemedi. 1 ay kadar daha talep gelecek. Tüketicilerimiz çok talepte bulunuyor. Ürününün hızlı bir şekilde almak istiyor ama servislerimizde yetişmekte zorluk çekiyor. Biz bunu beklemiyorduk. Satışı biraz daha az bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Meteorolojide uyarısını yeniledi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bugünde Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için hava sıcaklığı uyarısını yeniledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl’de az bulutlu ve açık, Bingöl’ün Yedisu ve Karlıova ilçelerinde parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenmektedir"denildi.

Sıcak hava dalgasının girişiyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği de belirtilen açıklamanın devamında," Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir"ifadelerine yer verildi.