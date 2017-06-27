Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sıcak saatler... Çin ve Hindistan arasında ipler gerildi

Çin-Hindistan sınırında yer alan Sikkim eyaletinde,Çinli ve Hindistanlı birliklerin karşı karşıya gelmesi sonrası gerilimi artıran yeni bir hamle daha yaşandı.

27 Haziran 2017 Salı 08:44
Sıcak saatler... Çin ve Hindistan arasında ipler gerildi

Çin tarafının iddiasına göre, kendi sınırları içerisindeki bir yol yapım çalışmasına Hindistan askerleri müdahale etti. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, Sikkim eyaleti sınırlarında Çin’in ‘egemenlik hakkı’nın bulunduğu DongLang’da yürütülen yol çalışmasının Hindistan ordusuna bağlı askerler tarafından müdahale edildiğini. Bakanlık sözcüsü yaşanan gelişmenin sınırdaki huzura ‘ciddi şekilde zarar verdiğini' de söyledi.

Hindistan tarafı ise Çin'i Tibet'e gitmeye çalışan hacı adaylarına zorluk çıkardığı için suçluyor.

Öte yandan henüz teyit edilmemiş iddialara göre her iki tarafın askerleri de sınırın sıfır noktasında sıcak çatışma pozisyonuna da geldiler. Ancak uzmanlar iki ülkenin de Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olduğunu hatırlatarak gerilimin kısa sürede sonlandırılacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Kurtuluş Ordusu birlikleri Sikkim sınırında Hindistan’a ait sığınaklara zarar vermiş, yaşanan gelişmeler üzerine iki ülke ordusu arasında gerilim yaşandığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 08:44
  1. Hindistan
  2. çin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Esed'i korkutan tehdit!
    1. ABD'den Esed'i korkutan tehdit!
    2. Rus uzman açıkladı: Sadece Türkiye..
    3. Bakan Soylu üstüne basa basa..
    4. Ali Ağaoğlu ölümden döndü! Acil..
    5. Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler..
    6. Hararet yapan otomobil ölüme neden oldu
    7. Ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü
    8. TSK’da binlerce askere FETÖ incelemesi
    9. Sevdiğini kaybetmek kalp krizi riskini..
    10. Kutsal mekanlara ziyaretçi akını
    11. Askere bayram sürprizi
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. Zalim İsrail'den Gazzeli hastalara..
    14. Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda!
    15. İşgalci ABD'den Esed rejimine uyarı!
    16. Bayraktutar: Akan gözyaşı ve kan dursun!
    17. Gideceğin yer çıkmaz sokaktır
    18. Bayramı elleri tetikte geçiriyorlar
    19. Mehmetçik El Bab’ta bayram namazı kıldı
    20. Bahçeli: OHAL devam etmeli CHP kendine..
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Dev TV kanalı kapanma kararı aldı
    Dev TV kanalı kapanma kararı aldı
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!