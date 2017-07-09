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Sıcak havalarda halsizlik nasıl giderilir?

Yaz aylarında artan su kaybı; halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, böbrek yetmezliği, bilinç kaybına gibi durumlara yol açabilir.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:05
Sıcak havalarda halsizlik nasıl giderilir?

Yaz mevsimi nedeniyle hem hava sıcaklığı hem de vücut sıcaklığı artış gösteriyor. Bugünlerde sağlık için yapılması gereken en önemli şey su içmek! Artan su kaybının halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, böbrek yetmezliği hatta bilinç kaybı bile yapabileceğini söyleyen Nefroloji ve Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, “Özellikle kalp, böbrek veya karaciğer gibi su dengesinin belirli bir dengede olması gereken hastalar kendilerine çok dikkat etmeli, almaları gereken su miktarını doktorlarına sormalıdır. Sağlıklı kişiler eğer aşırı miktarda su kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre su almalıdır” dedi.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR DİKKAT

Yaşam için vazgeçilmez bir madde olan suyun vücudumuzdaki dengesi böbrekler başta olmak üzere birçok organ tarafından sağlanır. İdrar, dışkı, ter ve solunum yolu ile kaybettiğimiz suyu yediğimiz yemekler, içtiğimiz su/sıvılar ile yerine koyar, vücut için gereken dengeyi farkında olmadan sağlarız. Yaz günleri gibi havanın sıcak olduğu zamanlarda özellikle terleme ile daha fazla su kaybederiz. Su kaybı özellikle yaşlılarda ve bebeklerde daha belirgin olur. Sokakta oynayan çocuklar da farkında olmadan su kaybedebilirler. İshal, kusma gibi olağan dışı su kayıpları yaşlı ve çocuklarda dramatik sorunlara yol açabilir.

SU KAYBININ VÜCUDA ETKİLERİ

Su kaybının en sık belirtisi susuzluk hissi ve halsizliktir, ağız kurur. Halsiz kalan kişi kendini kötü hisseder, canı bir şey yapmak istemez. Su kaybı artınca baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ortaya çıkar. İleri su kayıplarında tansiyon düşer, nabız artar, kas krampları oluşur, böbrek yetmezliği ortaya çıkar ve bilinç kaybı olabilir. Aşırı su kayıplarına bağlı ortaya çıkan sorunlar kalp, beyin, böbrek, karaciğer gibi organlarda ilave bozukluklara yol açar. Bu bozuklukları tedavi etmektense önlemek her zaman hem daha kolay hem de daha ucuzdur. Bu nedenle özellikle kalp, böbrek veya karaciğer gibi su dengesinin belirli bir dengede olması gereken hastalar kendilerine çok dikkat etmeli, almaları gereken su miktarını doktorlarına sormalıdır. Sağlıklı kişiler eğer aşırı miktarda su kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre su almaları yeterlidir.

SU İÇEMİYORSANIZ SULU MEYVELER YİYİN

Su içemeyen veya içmeyi sevmeyenler alternatif suları tercih edebilirler. Meyve suları, çay, kompostolar, ayran, süt, limonata, taze meyve suları, karpuz, kavun gibi meyveler iyi seçeneklerdir. Meyve suları şeker hastalarında veya çocuklarda problem oluşturabilir. Tuzlu ayran da kalp veya yüksek tansiyon hastalarında sorun oluşturabilir.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:05
  1. halsizlik
  2. sıcak havalarda halsizlik
  3. su içmek
  4. sıvı tüketmek
  5. sulu meyve tüketmek
  6. baygınlık
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