Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sıcak havadan bunalanlara ücretsiz karpuz

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da, Seyhan Belediyesince vatandaşlara sıvı kaybına karşı tüketmeleri önerilen karpuz dağıtıldı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:18
Sıcak havadan bunalanlara ücretsiz karpuz

Sıcaklığın 40 derece civarında ölçüldüğü Adana'da, Seyhan Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz karpuz dağıtıldı.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, büyük çoğunluğu su olan ve elektrolit bakımından zenginliğiyle sıcak havalarda tüketilmesi önerilen karpuzun özellikle dar gelirli ailelere ücretsiz dağıtılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katılımıyla Denizli ve Mithatpaşa Mahallelerinde yaşayan vatandaşlara 20 ton karpuz dağıtıldı.

Karalar, yaptığı açıklamada, karpuzun ucuz ve faydalı bir meyve olmasına rağmen dar gelirlilerin satın alamadığını belirtti.

Karpuzun tarlarda daha ucuza satıldığını ancak nakliye ve komisyon bedelleri nedeniyle fiyatının arttığını anlatan Karalar, şunları kaydetti:

"Bugün 20 ton kadar karpuzun dağıtımını yapıyoruz. Daha önce 50 ton dağıtmıştık, bu artarak devam edecek. Biz aradaki aracıları kaldırdık ve karpuzu tarladan alarak direkt vatandaşın önüne ücretsiz getiriyoruz. Proje yaz aylarında karpuz, kış aylarında ise narenciye dağıtımı şeklinde uygulanıyor. Bu şekilde hem üreticiye destek oluyoruz hem de dar gelirli ailelerin sofralarına katkı veriyoruz. Tarladan alıp halkımıza dağıtıyoruz. Bu da sosyal belediyeciliğin bir boyutudur."

Karpuz dağıtımından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise Başkan Karalar’a teşekkür etti.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:18
  1. Adana
  2. karpuz
  3. Seyhan Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap iş adamları o yaylaya talip oldu
    1. Arap iş adamları o yaylaya talip oldu
    2. CHP'li araştırma şirketinden..
    3. Hatay'a top mermisi düştü... Anında..
    4. AK Partili başkan yardımcısına..
    5. Şimdi yayla zamanı
    6. Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız sona..
    7. Sıcak havadan bunalanlara ücretsiz..
    8. Ölümün böylesi... Dinlenme bölümünden..
    9. Mülteci kampına baskın! Çok sayıda ölü..
    10. Onlar'da Bahreyn'de askeri üs kuruyor!
    11. Günün âyet ve hadisi
    12. Dış ticarette Lira ağırlığı zirvede
    13. Karanlık ‘oda’lar da yürüyüşte
    14. PYD, Rakka’da yağma ve işkence yapıyor
    15. Avrupa sapkınlaşıyor!
    16. Pedagojik değil ideolojik
    17. Lut kavminin çocukları
    18. İşgalci İsrail'den Suriye'ye hava..
    19. Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi
    20. Almanya'dan skandal karar!
    Kılıçdaroğlu'nun 15 gündür kaldığı karavanın içi ilk kez görüntülendi
    Kılıçdaroğlu'nun 15 gündür kaldığı karavanın içi ilk kez görüntülendi
    Görenler şok geçirdi! Mahalleli ayağa kalktı
    Görenler şok geçirdi! Mahalleli ayağa kalktı
    Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı
    Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı
    Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?
    Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?