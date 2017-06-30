Sıcak havadan bunalanlara ücretsiz karpuz

Sıcaklığın 40 derece civarında ölçüldüğü Adana'da, Seyhan Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz karpuz dağıtıldı.



Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, büyük çoğunluğu su olan ve elektrolit bakımından zenginliğiyle sıcak havalarda tüketilmesi önerilen karpuzun özellikle dar gelirli ailelere ücretsiz dağıtılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katılımıyla Denizli ve Mithatpaşa Mahallelerinde yaşayan vatandaşlara 20 ton karpuz dağıtıldı.

Karalar, yaptığı açıklamada, karpuzun ucuz ve faydalı bir meyve olmasına rağmen dar gelirlilerin satın alamadığını belirtti.

Karpuzun tarlarda daha ucuza satıldığını ancak nakliye ve komisyon bedelleri nedeniyle fiyatının arttığını anlatan Karalar, şunları kaydetti:

"Bugün 20 ton kadar karpuzun dağıtımını yapıyoruz. Daha önce 50 ton dağıtmıştık, bu artarak devam edecek. Biz aradaki aracıları kaldırdık ve karpuzu tarladan alarak direkt vatandaşın önüne ücretsiz getiriyoruz. Proje yaz aylarında karpuz, kış aylarında ise narenciye dağıtımı şeklinde uygulanıyor. Bu şekilde hem üreticiye destek oluyoruz hem de dar gelirli ailelerin sofralarına katkı veriyoruz. Tarladan alıp halkımıza dağıtıyoruz. Bu da sosyal belediyeciliğin bir boyutudur."

Karpuz dağıtımından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise Başkan Karalar’a teşekkür etti.

Kaynak: AA