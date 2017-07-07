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Sıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa indi

Adana'da sıcaktan zarar görünce ekonomik değerini kaybeden domatesin fiyatı halde 30 kuruşa kadar düştü

07 Temmuz 2017 Cuma 11:26
Sıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa indi

Nisan sonu ve mayıs ayı başında 8 liraya kadar yükselince tartışmalara yol açan domates fiyatları, yılın en düşük seviyesine geldi. Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle tarlalarda zarar gören domates, Adana'daki halde 30 ile 40 kuruş arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Tüketiciler de ucuz fiyattan alıp salça yapıyor.

Yüreğir Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Çayır, "Domates şimdi 30-40 kuruşa kadar düştü. Daha önce Adana'da bile 5- 6 liraya yükselmişti. Fiyatların düşmesinde havanın aşırı sıcak olmasının da etkisi var. Tarlada domatesler neredeyse pişmiş durumda. Güneş ürünü yaktı tarlada. Kötü mal piyasadan çekildikten sonra biraz fiyatlarda yükselme olabilir ama çok büyük bir yükseliş beklemiyoruz" dedi.
Havaların aniden ısınması ile tarladaki karpuzun fiyatının da 15 kuruşa kadar düştüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:26
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