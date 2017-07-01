Sıcak hava sahillere akın ettirdi

Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilerek sahile akın eden vatandaşların bazıları serinlemek için denize girerken bazıları ise bisiklet turu yaptı.

Samsun’da sıcaklık her gün artarak devam ederken Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, “Ramazan ayı boyunca ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, Ramazan ayından sonra artmaya başlamış hatta mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkmıştır. Yapılan son analiz ve tahminlere göre 30 Haziran 1 Temmuz tarihi itibariyle yurdumuzdaki mevcut sıcak havaya ilave olarak Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasına girileceği tahmin ediliyor. Bu hava dalgasıyla birlikte sıcaklık hissedilir derecede artacaktır. Aşırı sıcakların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere, vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır” denildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında, Samsun’da 1 Temmuz tarihinde nem oranının yüzde 63 oranında olduğu belirtilirken, hava sıcaklığının Salı gününe kadar etkisini sürdüreceği, Çarşamba ve Perşembe günleri ise sağanak yağışın şehri etkisi altına alabileceği ifade edildi.