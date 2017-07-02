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Sıcak hava hayvanları da bunalttı

Hava sıcaklığının son 39 yılın rekorunu kırdığı Adana’da sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini parklara atarken, hayvanlar da parklardaki süs havuzları ve çeşmelerden su içerek serinlemeye çalıştı.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:52
Sıcak hava hayvanları da bunalttı

Ülke genelinde Afrika sıcaklarının bastırmasıyla mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok şehirde olduğu gibi sıcak hava Adanalılara da serinlemenin yollarını arattı. Her zaman kalabalık olan Atatürk Parkı ise 47 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle adeta boşaldı. Parka gelen vatandaşlar çeşmeden su içerek serinlemeye çalışırken, bir genç ise köpeğini çeşmenin altına sokarak serinletmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da köpeklerini süs havuzuna bırakıp serinlemesini sağladı. Parkta bulunan güvercinler de ufak su birikintilerinden su içip sıcak havadan azda olsa kurtulmaya çalıştı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:52
  1. Afrika
  2. Atatürk
  3. Adana
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