Sıcak hava Eskişehir halkını bunalttı

Kısa süre içinde artan sıcaklar ve güneşin kendini neredeyse gün boyunca etkili bir şekilde göstermesiyle Eskişehir halkı adeta neye uğradığını şaşırdı. Çoğunlukla bulutlu ve yağışlı geçtiği Haziran ayının son günlerinde, kentte ani bastıran sıcaklıklar sonucu vatandaşlar bunaltıcı havadan kurtulmanın yollarını arıyor.

Herkes serinlemek için bir yol arıyor

Ramazan ayı boyunca kentte etkisini gösteren bulutlu ve yağışlı hava, bayramla birlikte etkisini kaybetti. Termometrelerin 30 dereceleri geçtiği Eskişehir’de, vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler kullanıyor. Yaşanan bunaltıcı hava neticesinde insanlar banklarda dinlenerek, Porsuk Çayı yeşil alanında oturarak ya da bol su içerek serinlemenin yollarını ararken, kafede çalışan kişiler ise, soğuk buharlı vantilatörlerin altında serinlemeye çalıştı.

Sıcak saatler evlerde geçiyor

Bunaltıcı hava nedeniyle bankta dinlenen Umut Mut, geçtiğimiz 2 günün çok sıcak olduğunu ifade ederek, “Böyle sıcak havalarda daha çok arkadaşlarla havuza gidiyoruz. Bugün arkadaşlarla gezelim dedik. Ancak bu kadar sıcak bir hava ile karşılaşacağımızı tahmin etmedik. Biz bu havalarda güneşin zararlı ışınlarından uzak durmak için genellikle evde vakit geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kentte etkili olan sıcak havadan kurtulmak için çeşitli çözümler ürettiğini belirten Mehmet Ünal, “Sıcak havalarda soğuk buharlı vantilatörler gibi serin yerler arıyoruz. Eskişehir’de böyle bunaltıcı havalar çok olmuyor. Kafelere, alışveriş merkezlerine, mağazalara giriyoruz. Soğuk içecekler çok fazla içiyorum. Bunaltıcı havaların başlamasıyla beraber günde yaklaşık 2 litre su içiyorum” ifadelerini kullandı.

Sıcaklık daha da artacak

Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığı hafta sonuna doğru daha da artacak. Bugün hava sıcaklığının 32 dereceye kadar çıkması rüzgarın hızının saatte 5 kilometre, nemin de yüzde 45 olması bekleniyor. Pazar günü gündüz hava sıcaklığının 38, gece sıcaklığının ise 19 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren inişe geçecek hava sıcaklığının, salı günü 10 dereceden daha çok azalarak gündüz 26, geceleri ise 13-14 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.