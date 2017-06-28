Sıcak hava dalgası geliyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yapılan son analiz ve tahminlerde 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde gerçekleşeceği bekleniyor.

Yapılan açıklamada, en yüksek hava sıcaklıklarının Bartın’da 35, Bolu’da 36, Düzce’de 38, Karabük’te 40, Kırıkkale’de 40, Zonguldak’ta 32 ve Çankırı’da da 40 dereceye ulaşacağı ifade edildi.

Meteoroloji, yüksek hava sıcaklıklarının oluşturabileceği başta sağlık sorunları ve orman yangınları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da uyarılarda bulundu.