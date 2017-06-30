Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor

Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgası kentte hayatı durma noktasına getirdi. Gölgede 45 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle halk gündüz dışarı çıkamıyor. Havanın akşam saatlerinden sonra serinlemesi ile halk parkalara akın ederek, serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklığından olumsuz olarak etkilendiklerini ifade eden Murat Soylu, “Gündüzleri hava sıcaklığından etkilendiğimiz için parklara gelip serinlemeye çalışıyoruz. İnşallah bu sıcak hava dalgası bölgeyi terk eder de bir nebze rahatlarız” dedi.