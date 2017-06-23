Sıcak hava dalgası bu hale getirdi
İskoçya'da Greg Binnie 7 saat boyunca bahçede çalışınca vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanık meydana geldi.23 Haziran 2017 Cuma 00:16
İskoçya'nn Edinburgh kentinde bahçıvanlık yapan 20 yaşındaki Greg Binnie Avrupa'da etkisini artıran sıcak havanın kurbanlarından oldu.
Güneş koruyucu krem sürmeden yaklaşık 7 saat bahçe işleriyle uğraşınca genç adamın omzunda, ensesinde yanıklar meydana geldi.
Doktorlar adamın cildinde ikinci derece yanık oluştuğunu söyledi. Uyumakta epey zorluk öektiğini söyleyen Binnie 'dersimi aldım' diyor.