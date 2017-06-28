Sıcak hava çocuklara yaradı

Özellikle yoğun sıcaktan bunalan çocuklar Atatürk Alanı’nda bulunan fıskiyelerde hem oyun oynayıp hem de serinlemeye çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

Sıcaktan bunalan büyükler ise çocukların eğlencesini izlemekle yetinirken Trabzon’dahava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.