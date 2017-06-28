Sıcak hava çocuklara yaradı
Trabzon’da Haziran ayının en sıcak gününü geçiriyor. Hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkarken sıcaktan bunalanlar serinlemek için alternatif yolları seçiyor.28 Haziran 2017 Çarşamba 17:07
Özellikle yoğun sıcaktan bunalan çocuklar Atatürk Alanı’nda bulunan fıskiyelerde hem oyun oynayıp hem de serinlemeye çalışması renkli görüntüler oluşturdu.
Sıcaktan bunalan büyükler ise çocukların eğlencesini izlemekle yetinirken Trabzon’dahava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.