Sıcak hava bunalttı
Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman’da sıcak hava ve nem günlük yaşamı olumsuz etkiledi.30 Haziran 2017 Cuma 17:13
Dalaman Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre; Ortaca’da ölçülen hava sıcaklığı 44.1, Dalaman’da 44.9 dereceyi buldu. Nem oranı ise yüzde 26’ya ulaştı.
Hissedilen sıcaklığın 49 derece olduğunu aktaran yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.
Hissedilen hava sıcaklığının 49 derece bulduğu Ortaca’da, nemden bunalan vatandaşlar gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.