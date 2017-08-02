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Sıcak geriyor... Stres ve öfkeye neden oluyor

Uzman Psikolog Çağla Gül, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte azalan veya bozulan uyku miktarının gün içerisinde işlevselliğin bozulmasına, öfkeye, strese sebebiyet verdiğini söyledi.Kaynak: Sıcak hava stres ve öfkeye neden oluyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16
Sıcak geriyor... Stres ve öfkeye neden oluyor

Gül, yaz aylarında sıcaklık artışının kişilerin psikolojisini nasıl etkilediği hakkında bilgi verdi.

Artan sıcaklık ve nem oranlarının psikolojik bozulmalara sebebiyet verdiğini belirten Uzman Psikolog Çağla Gül, "Sıcaklıkla beraber azalan veya bozulan uyku miktarı gün içerisinde işlevselliğin bozulmasına, öfkeye, strese sebebiyet vermektedir. Bunun için öncelikli olarak uyuduğumuz ortam sıcaklığını ayarlamakta fayda var. Ya da gün içerisinde öğlen aralarında öğle uykusunu tercih etmek çözüm olacaktır. Bunun yanı sıra sıcak havalarda sigara tüketiminin artırılması ve reflekslerdeki azalma ile beraber dikkat eksikliği meydana gelmektedir. Bu anlamda rastladığımız en ciddi problem dikkat eksikliğine bağlı olan iş ve trafik kazalarıdır. Buda ciddi yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanabilmektedir" dedi.

Yaz aylarında vücutta ter yoluyla kaybedilen sıvı miktarına dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Psikolog Gül, "Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketimi ile vücut dengesini korumak ve ferahlayabilmek için önem arz etmektedir.Kış aylarında çeşitli depresyon vakaları ile karşılaşıyoruz ve yaz aylarında güneşin etkisi ile beraber depresyonlar iyileşme gösteriyor. Kişinin 'ben artık iyileştim' tutumu 'tedaviye ihtiyacım yok' kararı alması ciddi zararlar verebilir. Doktora danışmadan ilaç kullanımının bırakılması kesinlikle karşı olduğumuz bir durum. İlaçlarımızı doktorlarımıza danışmadan kullanmayalım ve bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında nem artışıyla birlikte nefes almakta zorluk yaşanabileceğini dile getiren Gül," Nefes alımındaki zorluk kişide panik atağa da sebebiyet verebilir. Sıcaklıkla beraber tansiyon düşmeleri , göz kararmaları, baş dönmeleri ve burun kanamaları olabilir. Bu anlamda havanın çok sıcak olduğu saatlerde dışarıya çıkmamak ve serin ortamları seçmek çözüm olacaktır. Kış aylarında kullanamadığımız parkları ve bahçeleri yaz aylarında kullanmak hem aktivite hem de rahat hissetmek açısından faydalıdır. Günlük işlerimizi planlı ve programlı olarak devam ettirmeliyiz. Plansız bir hayat anksiyete bulgularının en büyük tetikleyicisidir. Bu anlamda yaz aylarında günlük aktivite veya işlerimizi planlı olması anksiyete miktarının azalmasına yardımcı olacaktır" diye kaydetti.

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16
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