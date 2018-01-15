Sıcak gelişme! Yeniden buluştular

Kuzey ve Güney Kore heyetleri, silahtan arındırılmış sınır köyü Panmunjom’da yeniden bir araya geldi. İki heyet, olimpiyat oyunlarına sporcuların yanı sıra taekwando gösteri ekibi ve sanatçıların da gönderilmesini görüşecek.

Kuzey Kore, ayrılan ailelerin yeniden bir araya gelebilmesi için 2016'da Güney'e kaçırılan restoran işçilerinin ülkelerine gönderilmesini ön koşul olarak koyuyor. Ancak Güney Kore, bu konunun müzakerelerin ve ilişkilerin ilerlemesinden sonra ele alınmasını istiyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Baek Tae-hyun, konuya ilişkin verdiği bilgilendirme toplantısında, "İki taraf da, bölünmüş ailelerin yeniden bir araya gelmesi konusunu, ilişkilerin gelişmesinin ardından görüşmeye karar verdi. Salı günkü yüksek düzeyli görüşmelerden sonra yayınlanan ortak bildiride de görebileceğiniz gibi, bu konu da dahil pek çok konu, Güney-Kuzey müzakerelerinin bir parçası olarak ele alınacak” dedi.

İki yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez Güney ile temasa geçen Kuzey Kore yönetimi 9-25 Şubat tarihlerinde Güney Kore’nin Pyeongchang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları’na katılmayı kabul etmişti.