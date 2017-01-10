Sıcak gelişme! ABD ve Rusya jetleri...

ABD ve Rusya'ya ait birer askeri uçak, Suriye hava sahasında tehlikeli bir şekilde yakınlaştı. Rus ve ABD uçaklarının Suriye'de sık sık karşı karşıya geldiği belirtilirken, yaşanabilecek uluslararası bir kazanın sürpriz olmayacağı savunuldu.

Sıcak gelişme! ABD ve Rusya jetleri...
Eklenme: 10 Ocak 2017, 12:23
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ABD ve Rusya arasında diplomatik gerginlik devam ederken, iki ülkenin de askerbulundurduğu Suriye'den tehlikeli bir yakınlaşma haberi geldi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD ve Rusya'ya ait iki uçak Suriye havasahasında tehlikeli bir biçimde yakınlaştı.

Habere göre, Suriye semalarında uçmakta olan bir ABD radar uçağı, Su-35 tipi Russavaş uçağının yaklaşmakta olduğunu fark etti. Rus savaş uçağının ABD uçağını taciz etmesi üzerine, ABD'li pilotun Rus pilotu bir kaç kez uyardığı ancak Rus pilottan cevap alamadığı kaydedildi.

Gazete, Rus ve ABD uçaklarının Suriye'de sık sık karşı karşıya geldiğini ve yaşanabilecek uluslararası bir kazanın sürpriz olmayacağını belirtti.

 
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