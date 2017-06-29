Sıcak, çiftçiye yangın nöbeti tutturuyor

Bu yıl yağışlardan dolayı verimin yüksek olduğu Diyarbakır’da kavurucu sıcaklıkların etkili olmaya başlamasıyla ektikleri ürünlerin hasat zamanı gelen çiftçileri yangın korkusu sardı. Tarla kenarlarına atılan izmarit ve cam şişelerin yanı sıra elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımların bütün bir senenin emeğini kül etmemesi için 24 saat nöbet tuttuklarını belirten çiftçiler, yoldan geçen sürücülerin tarla kenarlarına yanıcı madde atmamalarını ve bu konuda duyarlı olmasını istedi.

"Bir kıvılcım bütün senenin emeğini kül ediyor"

Çınar ilçesinde çiftçilik yapan ve tarlasında hasada başlayan Yasin Advan, iki bin dönüm arazisinin yarısına buğday diğer yarısına da pamuk ve mısır ektiğini belirtti. En ufak bir kıvılcımın bile bütün bir senenin emeğini kül ettiğini ifade eden Advan, "O yüzden insanların izmarit, cam şişe ve benzeri yanıcı maddeleri tarla kenarlarına atmamaları konusunda bilinçlenmelerini istiyoruz. Binlerce insanın emeği var, binlerce insan buralardan ekmek yiyor. En ufak bir kıvılcımda rüzgarın etkisiyle beraber ateş önlenemez hale geliyor. Tek çaremiz traktörlerin arkasına bağladığımız pulluklar. Ateşin önünü alabilmek maksadıyla her zaman şoför üzerinde böyle hazır kıta bekliyoruz. Elimiz yüreğimizde. Hava rüzgarlı olduğu zaman endişelerimiz daha bir artıyor. Bu zamanlarda elektrik direklerinden de çok ateş çıkıyor. Sıkıntılarımız bu" dedi.

"Diken üstündeyiz"

Buğday hasadı bitene kadar her çiftçinin kendi tarlasında beklediğini dile getiren Aydın Akboğa ise "400 dönüm arazim var. Bu sene pamuk ve buğday ektim. Diken üstündeyiz. Buralarda günde iki üç sefer yangın çıkıyor. Herkesin traktörü burada bağlıdır. Buğday hasadı bitene kadar herkes kendi tarlasında bekliyor. Bir yangın çıktığı zaman herkes o dumana doğru hücum ediyor" diye konuştu.

"Yangınlar korkulu rüyamız haline geldi"

Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, bu sene yağışlardan dolayı verimin çok iyi olduğunu ancak yangınların çiftçilerin korkulu rüyası haline geldiğini aktararak şunları kaydetti:

"Bu sebeple çiftçilerimiz de arazilerinin başında pullukları traktörlerinin arkasına bağlayarak beklemek zorundalar. Çünkü bu bizim milli ekonomimizdir. Dolayısıyla burada milli ekonomimiz kayboluyor. Biz ürünleri bu hale getirene kadar çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Biz bu milli servetin kaybolmasını istemiyoruz. Tarla kenarında bir cam parçası olunca ve hava sıcaklığı da artınca otomatikman yangın çıkıyor. Yoldan geçen vatandaşlarımızın da biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Şu an Diyarbakır bölgesi için söylemek gerekirse bu yıl 3 bin dönüm arazimiz yandı. Aslında alınan bu tedbirler neticesinde bu zararın daha fazla olması engellendi. Her tarlanın başında bir traktör bekliyor."