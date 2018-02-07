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Sıcak çay kansere yol açabilir

Çinli bilim insanları, sıcak çayın sigara ve alkol ile düzenli olarak tüketilmesi sonucunda yemek borusu kanseri riskinin arttığını belirtti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:15
Sıcak çay kansere yol açabilir

Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan makaleye göre, Çinli bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucunda alkol ve sigaranın yanı sıra sıcak çayın düzenli olarak tüketilmesinin yemek borusu kanseri riskini arttırdığını saptadı.

Araştırma sırasında 30 ila 79 yaş arasında 456 bin 155 kişinin 10 yıl boyunca sağlık durumları ve yeme alışkanlıkları incelendi. Bu kişiler arasında  bin 731 kişide yemek borusu kanserine rastlandı.

SİGARA İÇENLERDE RİSK 2 KATINA ÇIKIYOR

Sputnik'in haberine göre günde düzenli olarak çay içen ve en az 15 gram alkol tüketen kişilerin yemek borusu kanserine yakalanma riskinin 5 kat arttığı öğrenildi. Sigara içen kişilerin aynı hastalığa yakalanma riskinin ise 2 kat arttığı tespit edildi.

Sıcaklığı 65 santigrat derecenin üstündeki içeceklerin iç organlara zarar verdiğini ve kanser riskini arttırdığını belirten bilim insanları, sıcak içecekler, alkol ve sigaranın bir arada tüketilmemesi uyarısında bulundu.

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:15
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