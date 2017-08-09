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Sıcak çatışma! PKK’nın bombalı aracı vuruldu!

Şırnak Cudi Dağı’nda düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ATAK helikopterinin patlayıcı yüklü aracı imha ettiği öğrenildi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
Sıcak çatışma! PKK’nın bombalı aracı vuruldu!

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 23’üncü Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda bugün Cudi Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık” adı verilen operasyonda, bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun Anılmış Deresi mevkiinde bir kamyonete tüplerle takviyeli patlayıcı düzenekleri yüklediklerinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla ATAK tipi helikopterlerle hava destekli operasyon düzenlendiği kaydedilerek, patlayıcı yüklü araç imha edildiği ve 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
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