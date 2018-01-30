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Sibirya soğukları Ardahan’ı esir aldı

Ardahan’ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde her yer buz tuttu.

30 Ocak 2018 Salı 09:52
Sibirya soğukları Ardahan’ı esir aldı

Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor.

Akşama kadar soğuk havanın devam ettiğini söyleyen 76 yaşındaki Mustafa Özer, "Soğuk havadan kurtulamıyoruz halimiz ne olacak bilemiyorum. Akşama kadar soğuk; yakacak ve yiyeceğe yetiştiremiyoruz. Allah bizi korusun." dedi.
Soğuktan saçları ve kirpikleri donan Mehmet Yılmaz ise, "Ardahan olması gerekenden daha soğuk. Sıkıntılı bir durum. Hava çok kötü ne yapalım." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:52
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  2. sibirya
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