Siber tehditlere karşı proje üretti 150 bin lira hibe aldı

İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgi Güvenliği Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Bilal Nebi Görgün, kurum ve kuruluşları çalışanlarının potansiyel siber saldırılarından koruyan siber güvenlik programı projesi ile TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı BİGG’den 150 bin liralık geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı.

Geliştirdiği programın siber güvenlik alanında piyasadaki büyük bir eksikliği kapatacağını belirten Görgün, “Siber güvenlik alanında yapılan araştırmalar, kurumlar için en büyük tehdidin içeride çalışan kullanıcılar olduğunu ortaya koyuyor. Kurumlar, dışarıdan gelen saldırılara karşı kendilerini korurken, sistemin içindeki kullanıcılara karşı büyük ölçüde korumasız kalıyorlar. Bu soruna hizmet edecek bir program ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Geliştirdiğimiz siber güvenlik programının piyasada bu açığı kapatacağını düşünüyoruz. 3400 proje arasından seçilen 206 proje arasında yer alınca şirketimi kurmak için çalışmalara başladım” dedi.