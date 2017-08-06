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Siber saldırıyı durduran adam Amerika'da tutuklandı

150'ye yakın ülkede 200 binden fazla bilgisayara zarar vererek dünyanın başına bela olan WannaCry saldırısını bitiren Marcus Hutchings, FBI tarafından tutuklandı. Hutchings, çıkarıldığı mahkemece 40 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak

06 Ağustos 2017 Pazar 11:25
Siber saldırıyı durduran adam Amerika'da tutuklandı

Son yıllarda küresel çaptaki en büyük siber saldırılardan biri olan WannaCry saldırısı, 150'ye yakın ülkede 200 binden fazla bilgisayara zarar verdi. Ülke bazında maddi ve manevi birçok zararı beraberinde getiren saldırıya, gelişmiş ülkeler dahil çoğu ülke karşı koymakta zorlandı.

Söz konusu virüsün güvenlik zafiyetini bularak dünyayı büyük bir dertten kurtarmayı başaran Marcus Hutchings ise geçtiğimiz günlerde DEFCON için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından gözaltına alındı. Mahkemece 40 yıl hapis cezası istenen Hutchings’ın 30 bin dolar kefalet karşılığında serbest kalabileceği açıklandı. Buna ek olarak ABD sınırları içerisinde GPS olmadan bulunması yasaklandı.

Marcus Hutchings’in tutuklama kararını veren mahkeme, Marcus'un 2014 yılında dünyadaki birçok bankayı etkileyen Kronos virüsünün yapım sürecinde desteği gerekçesi ile verdiğini açıkladı.

Dünyayı büyük bir dertten kurtaran Hutchings’in tutuklama kararına karşı sosyal medyadan büyük tepkiler yapmaya başladı. Bakalım gösterilen tepkiler karşısında söz konusu mahkeme kararında yeni bir değişikliğe gidecek mi?

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:25
  1. Marcus Hutchings
  2. FBI
  3. WannaCry
  • türkiyelitürkiyeli1 sa önce
    dünya da gidilmesi en tehlikeli ülkesi abd dir gidenlere kapak olsun
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