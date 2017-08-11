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Siber saldırıya karşı yerli e-posta sistemi geliyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, siber saldırı tehlikesine karşı yerli e-posta sistemi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

11 Ağustos 2017 Cuma 00:57
Siber saldırıya karşı yerli e-posta sistemi geliyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, siber saldırı tehlikesine karşı yerli e-posta sistemi üzerinde çalışıldığını ifade etti.Son dönemde siber saldırılar oldukça arttı. Özellikle fidyeciler e-posta hesapları üzerinden birçok kişiyi tuzağa düşürüyor. Ulaştırma Bakanı  Ahmet Aslan da bu tehlikeye karşı yerli e-mail sistemi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

SİBER SALDIRILARA KARŞI ÇOK İYİ KORUNUYORUZ

CNNTürk'te katıldığı bir programda konuşan Arslan: ''Siber saldırılara karşı çok iyi korunuyoruz. Milli e-posta sistemi geliyor. Proje Türk mühendislerin çalışması. Bir saldırı olup ona karşı çözüm üretmek değil de olası saldırılara karşı önlem almak durumunda  Türkiye çok iyi durumda. Kamu ve özel sektör bu sistemi birlikte yapıyor.'' dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 00:57
  1. siber saldırı
  2. Ahmet Arslan
  3. e posta
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