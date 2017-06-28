Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Siber saldırı dünya çapına yayılıyor

Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralini ve pek çok kurumunu etkileyen siber saldırı Rusya, Avrupa ve ABD'ye de yayıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:37
Siber saldırı dünya çapına yayılıyor

Ukrayna ve Rusya'yı önemli ölçüde etkileyen siber saldırı Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldı.

Saldırıdan etkilenen en önemli merkezlerden biri 1986 yılında nükleer bir felaket yaşanan Ukrayna'nın Çernobil nükleer santrali oldu.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, santraldeki pek çok bilgisayar, geçtiğimiz mayıs ayında 150 ülkeyi etkileyen "WannaCry (Ağlamak İstiyorum)" yazılımıyla aynı yöntemi izleyen virüs yazılımı tarafından yapılan saldırıdan etkilendi.

Ukrayna'nın Pravda gazetesine açıklamalarda bulunan Santral Direktörü Vladimir Ilchuk, bilgisayar uzmanlarından oluşan bir ekibin saldırının etkilerini ortadan kaldırmak için çalıştığını ve santralde radyasyon sızıntısı riski olmadığını belirtti. Ilchuk, santralde radyasyon düzeyinin şu anda elle ölçüldüğü de bildirildi.

Ukrayna hükümeti, ülkenin uçak üreticisi Antonov şirketi, ülkedeki bazı bankalar ve başkent Kiev’deki Borispol Uluslararası Havalimanı da siber saldırılara maruz kaldı.

Rusya'da ise saldırıdan etkilenen en büyük şirket ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft oldu.

Avrupa ve ABD de hedefte

Saldırıya neden olan yazılımın Avrupa'da diğer bazı ülkelerde ve ABD'de de yayıldığı ve bazı önemli şirketlerin bilgisayarlarını ele geçirdiği aktarıldı.

Fransa tren taşımacılığı şirketi SNCF, Hollanda merkezli kargo şirketi TNT, Danimarka taşımacılık şirketi Moller-Maersk, İspanyol yiyecek şirketi Mondelez, Büyük Britanya reklam ajansı WPP, ABD'den ilaç şirketi Merck ve hukuk firması DLA Piper küresel saldırıya maruz kalan büyük firmalar arasında.

Saldırıdan pek çok küçük şirketin de etkilendiği belirtiliyor. Saldırıyla ele geçirilen bilgisayarları yeniden kullanabilmek için Bitcoin ödeme şekliyle 300 dolar talep ediliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, siber saldırıyla ilgili haberlerin dünya çapında takip edildiği ve diğer ülkelerle işbirliği yapıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında “WannaCry” isimli yazılımla düzenlenen uluslararası siber saldırı, Britanya’nın Ulusal Sağlık Sistemi’ni (NHS) felç edip tüm dünyaya hızla yayılarak çok sayıda ülkede on binlerce kişi ve kuruluşu vurmuştu. Saldırı 150 ülkede etkili olmuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:37
  1. ABD
  2. Avrupa
  3. Rusya
  4. Ukrayna
  5. Kiev
  6. Fransa
  7. Hollanda
  8. Danimarka
  9. Ulus
  10. Britanya
  11. TNT
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ/PDY davasında tanıklar dinleniyor
    1. FETÖ/PDY davasında tanıklar dinleniyor
    2. Çukurova’da yangın tatbikatı
    3. Arnavutluk'ta Sosyalist Parti kazandı!
    4. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
    5. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    6. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    7. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    8. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    9. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    10. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    11. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    12. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    13. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    14. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    15. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    16. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    17. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    18. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    19. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    20. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!