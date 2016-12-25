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Siber güvenlik ordusu için hacker aranıyor!

Siber güvenlik ordusu için harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), beyaz şapkalı hacker'ları işe almak için hazırlıklara başladı.

Siber güvenlik ordusu için hacker aranıyor!
Eklenme: 25 Aralık 2016, 00:15
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Ülkeler arası savaşların internet üzerinden yapılmaya başlandığı günümüzde, ülkemizde her geçen gün siber saldırılara maruz kalıyor.

Bu konuda ilk adımı atan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı geçtiğimiz aylarda siber güvenlik eylem planını açıkladı ve hemen ardından siber güvenlik ordusunun kurulması için Devlet Denetleme Kurulu harekete geçti.

Daha önce sizlere duyurusunu gerçekleştirdiğimiz, suça karışmayan hacker'ların istihdamı konusunda nihayet ilk detaylar gelmeye başladı.
Değerlendirme BTK tarafından yapılacak!

Siber saldırıları yapanların zaman gözetmediğinin altını çizen BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan,  açıklamasında bu saldırılarla mücadelenin mesaili çalışma ile mümkün olmadığını belirterek işe alınan personeller gerektiğinde 7 gün 24 saat hazır olmayı göze almalılar dedi.

siber güvenlik ordusu

Yapılacak olan başvurular Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından değerlendirilecek ve başvurusu kabul edilenler bir takım testlere sokulacak. İşe alımlarda 6 - 10 bin TL arasında maaş öngörülüyor.

Son 1 yılda ülkemize yönelik yaklaşık 90 milyon siber saldırı düzenlendiği belirtilirken, bu saldırıların 15 Temmuz sonrasında 2.5 kat arttığı ifade ediliyor.

Yetişmiş nitelikli personele ihtiyaç duyduklarını belirten Sayan, başvuruların süratle değerlendirmeye alınarak gençlerin istihdam edileceğini vurguluyor.

 

(Shiftdelete)

 
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