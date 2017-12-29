Show TV ekranlarında 'yılbaşı' soytarılığı! Teşvik ettiler...

YENİAKİT.COM.TR - Show TV ekranlarında yer alan haber büyük tepkilere neden oldu. Yapılan haberde Hıristiyanların ‘Noel’ bayramı ‘yılbaşı’ adı altında dini ya da milli bir bayram gibi sunuldu.

SANKİ RAMAZAN BAYRAMI GİBİ...

Ramazan ve Kurban bayramı dönemlerinde görmeye alışık olduğumuz alışveriş haberlerini Show TV bu sefer Hıristiyanların ‘Noel’ bayramı için yaptı.

Skandal haberde ‘yılbaşı’ gecesi için alışveriş yapanlarla röportaj yapıldı. Haberin devamında milletin geleneğinde hiçbir yeri olmayan ‘noel baba’ ve ‘çam ağacı’ gibi aksesuarları alınması içi ne kadar fiyat ödenmesi gerektiği bilgisi verildi. Kapitalist bir anlayışla yılbaşını bahane ederek sattıkları ıvır zıvırlarla büyük gelirler elde eden ‘yılbaşı’ furyasında ise bu haberlerin etkisi büyük.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Tamamen 'batı' özentiliğinden kaynaklanan ve Hrıstiyanlık dinin 'noel' bayamına ait rtüeller olan 'noel baba' ve 'çam ağacı'nın 'yılbaşı' ile ne gibi bir alakası olduğuna dair ise henüz bir açıklama getirilmiş değil. Dini ve milli değerlerimizle bağdaşmayan ve tamamen batı kaynaklı bir uygulama olarak Müslüman dünyasına empoze edilmeye çalışılan ‘yılbaşı’ ya da gerçek adıyla ‘noel’ konusunda İslam aleminin önde gelen din adamları uyarılarda bulunuyor. Duyarlı Müslümanlar ise televizyon ekranlarından alenen noel propagandası yapılmamasını ve yılbaşı gecesi yaşanan rezaletlere yetkili kurumların izin vermemesini istiyor.

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