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Show TV ekranlarında 'yılbaşı' soytarılığı! Teşvik ettiler...

Hıristiyanların ‘Noel’ bayramını ‘yılbaşı’ adı altında Müslüman Türk halkına empoze etme propagandaları ekranlarda son hız devam ediyor.

29 Aralık 2017 Cuma 12:35

 YENİAKİT.COM.TR -  Show TV ekranlarında yer alan haber büyük tepkilere neden oldu. Yapılan haberde Hıristiyanların ‘Noel’ bayramı ‘yılbaşı’ adı altında dini ya da milli bir bayram gibi sunuldu.

SANKİ RAMAZAN BAYRAMI GİBİ...

Ramazan ve Kurban bayramı dönemlerinde görmeye alışık olduğumuz alışveriş haberlerini Show TV bu sefer Hıristiyanların ‘Noel’ bayramı için yaptı.

Skandal haberde ‘yılbaşı’ gecesi için alışveriş yapanlarla röportaj yapıldı. Haberin devamında milletin geleneğinde hiçbir yeri olmayan ‘noel baba’ ve ‘çam ağacı’ gibi aksesuarları alınması içi ne kadar fiyat ödenmesi gerektiği bilgisi verildi. Kapitalist bir anlayışla yılbaşını bahane ederek sattıkları ıvır zıvırlarla büyük gelirler elde eden ‘yılbaşı’ furyasında ise bu haberlerin etkisi büyük.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Tamamen 'batı' özentiliğinden kaynaklanan ve Hrıstiyanlık dinin 'noel' bayamına ait rtüeller olan 'noel baba' ve 'çam ağacı'nın 'yılbaşı' ile ne gibi bir alakası olduğuna dair ise henüz bir açıklama getirilmiş değil. Dini ve milli değerlerimizle bağdaşmayan ve tamamen batı kaynaklı bir uygulama olarak Müslüman dünyasına empoze edilmeye çalışılan ‘yılbaşı’ ya da gerçek adıyla ‘noel’ konusunda İslam aleminin önde gelen din adamları uyarılarda bulunuyor. Duyarlı Müslümanlar ise televizyon ekranlarından alenen noel propagandası yapılmamasını ve yılbaşı gecesi yaşanan rezaletlere yetkili kurumların izin vermemesini istiyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 12:35
  1. show tv ana haber
  2. yılbaşı
  3. noel
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ10 dk önce
    köpek .....yemekten vaz geçmez
  • Ferhat Ferhat 14 dk önce
    BOşverin bu işleri hiç kimse dini gerekçeler ile falan Yeni Yılı kutlamamıza engel olamaz.Yeni yıl haramdır diyen önce sözde Müslümanların çaldıklarına ve yolsuzluklarına baksınlar.Vatandaş tepkili dedikleriniz ise bizi bağlamaz.Hatırlatalım IŞId inde yeni yıl kutlamalarına karşı olduğunuunutmadık. Çatlasınz da patlasanız da kutlanacak. Siz kutlamak istemiyorsunuz zorla değil gidin einize dua okuyun bize ne. Neymiş Müslümanlar demokratmış neymiş başkalaırnın hayaına karışmazmış Palavra,
Bugünkü Akit

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