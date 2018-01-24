Afrin harekatı sürerken Show TV’de PKK propagandası yapıldı!

YENİAKİT.COM.TR / HABER MERKEZİ - PKK sevici açıklamalarıyla bilinen Mahsun Kırmızıgül'ün eşkıyaları yani PKK'lı teröristleri haklı, devleti ise suçlu gibi gösterdiği ‘Mucize’ adlı filmi dün akşam Show TV’de yayına sokuldu.

TERÖRİSTLER AKLANIP, DEVLET SUÇLANDI!

Söz konusu filmin Afrin’deki PKK/YPG varlığına karşı başlatılan 'Zeytin Dalı harekatı'nın başlamasının hemen ardından yayınlaması büyük tepki çekti. Filmde dağa çıkan silahlı eşkiyalar, kahraman olarak gösteriliyor. Devlet ise ağır bir şekilde eleştiriliyor.

AFRİN HAREKATI SÜRERKEN YAYINLANDI

Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen suçlu gibi gösteren ve dağa çıkan eşkıyaları ‘haklı’ gibi lanse eden filmin tam da Afrin’e Zeytin Dalı harekatının yapıldığı bir günde Show TV ekranlarına getirilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar Mehmetçiğin canıyla kanıyla mücadele verdiği bir dönemde ulusal bir kanalda terör propagandası yapılmasına karşı RTÜK ve yetkilileri göreve davet etti.

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