Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Show Haber sunucusu istifayı bastı

Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

09 Ocak 2018 Salı 10:25
Show Haber sunucusu istifayı bastı

Haziran 2015 tarihinden bu yana Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş ayrılık kararını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

''Evet Show Haber'i bırakıyorum. Gerek Habertürk'te gerekse Show Haber'de edindiğim her türlü deneyime, aldığım her hayat dersine minnetle…Hakkım geçmişse helal ederek ve hakları geçmişse helal etmelerini dileyerek...''

AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Show Haber’le yollarını ayırma kararı alan Jülide Ateş, kanalla yollarını neden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

“Tamamen kişisel bir sebep. Rutinden sıkılma diyelim. Hayatımda daha değişik bir döneme girmek istiyorum. Rutinimi kırmak ve bir yaşam değişikliği yapmak istedim”

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:25
  1. show tv
  2. show haber
  3. istifa
  4. Jülide Ateş
  • FakirFakir23 dk önce
    Hayırlı olsun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Siteye bu yazıyı koydular… İnceleme altındaki şirketle ilgili sıcak gelişme
  1. Siteye bu yazıyı koydular… İnceleme..
  2. Van'da kaçakçılık operasyonu
  3. Terim, Ryan Donk'a gelen teklifleri..
  4. Gizli tanık deşifre oldu
  5. Milan'la görüşmeler resmen başladı!
  6. İstanbul düşüşte, İzmir gözde
  7. 'Kesik el cinayeti'nde flaş gelişme!..
  8. Devlet Bahçeli konuşuyor
  9. Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 19..
  10. Yerli otomobil ile ilgili detaylar..
  11. Prof. Dr. Nabi Avcı'dan yurt dışına..
  12. SUR YAPI Antalya için internetten 50..
  13. Kocaeli'de 96 avcıya 305 bin TL ceza..
  14. Mersin'de duvarı görenler durup bir..
  15. Adana'da otobüs durağında bali partisi
  16. Türkiye'den Soçi öncesi terör örgütü..
  17. 3 ilde operasyon! 13 adrese baskın
  18. Kentsel dönüşüme maliyet neşteri
  19. Gökhan Töre'nin durumu belli oldu!
  20. Geçen yıl parasını ona yatıran kazandı
O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
Otomotiv devinden tarihi karar... Artık satmayacak!
Otomotiv devinden tarihi karar... Artık satmayacak!
Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
Pisliği yapana değil yazana hapis!
Pisliği yapana değil yazana hapis!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti