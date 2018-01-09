Show Haber sunucusu istifayı bastı

Haziran 2015 tarihinden bu yana Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş ayrılık kararını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

''Evet Show Haber'i bırakıyorum. Gerek Habertürk'te gerekse Show Haber'de edindiğim her türlü deneyime, aldığım her hayat dersine minnetle…Hakkım geçmişse helal ederek ve hakları geçmişse helal etmelerini dileyerek...''

AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Show Haber’le yollarını ayırma kararı alan Jülide Ateş, kanalla yollarını neden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

“Tamamen kişisel bir sebep. Rutinden sıkılma diyelim. Hayatımda daha değişik bir döneme girmek istiyorum. Rutinimi kırmak ve bir yaşam değişikliği yapmak istedim”