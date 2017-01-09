Shakhtar Rakitsky için 30 milyon euro istemiş

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna katmak için uğraştığı Yaroslav Rakitsky​ transferinden, Ukrayna ekibinin oyununun bonservisine 30 milyon euro istediği için vazgeçtiği öğrenildi.

Shakhtar Rakitsky için 30 milyon euro istemiş
Eklenme: 09 Ocak 2017, 10:20
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Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in, Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcusu Yaroslav Rakitsky için 30 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Beşiktaş muhabiri Fırat Günayer'in sosyal medya hesabından paylaştığı belgede, Ukrayna kulübünün yapılan teklif için teşekkür ettiği ancak oyuncunun bonservisi için 30 milyon eurodan az tekliflerin dikkate alınmayacağı bildiriliyor.











 
EtiketlerBeşiktaşUkraynaShakhtar Donetsk
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