Shakhtar Rakitsky için 30 milyon euro istemiş

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in, Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcusu Yaroslav Rakitsky için 30 milyon euro bonservis istediği belirtildi.
Beşiktaş muhabiri Fırat Günayer'in sosyal medya hesabından paylaştığı belgede, Ukrayna kulübünün yapılan teklif için teşekkür ettiği ancak oyuncunun bonservisi için 30 milyon eurodan az tekliflerin dikkate alınmayacağı bildiriliyor.
Eklenme: 09 Ocak 2017, 10:20
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Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in, Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcusu Yaroslav Rakitsky için 30 milyon euro bonservis istediği belirtildi.