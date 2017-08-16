Shakhtar Donetsk'ten Kayserispor'a! Anlaşma tamam

Kayserispor, savunmaya bir oyuncu daha aldı. Shakhtar Donetsk forması giyen 34 yaşındaki milli oyuncu Oleksandr Kucher ile anlaşan sarı kırmızılı yönetim bu oyuncuyu Kayseri'ye getirdi.

Galatasaray maçında öne çıkan savunma hataları sonrası harekete geçen Kayserispor yönetimi, bir süredir yakından ilgilendiği Oleksandr Kucher ile görüştü. Bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki milli oyuncu Oleksandr Kucher ile her konuda anlaşan sarı kırmızılı yönetim, bu oyuncuyu Kayseri'ye getirdi.

Kayserispor ile ilk idmana çıkan Kucher'in bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.