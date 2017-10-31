SGK'ya olan borçlar KDV alacaklarından mahsup ettirilerek ödenebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, 2016'nın Aralık, bu yılın Ocak ve Şubat aylarına ait prim borçlarının ekim, kasım ve aralık aylarına ertelendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu yoluyla ödenmesi mümkündür. Ertelenen sigorta primlerini KDV mahsubuyla ödeyecek olan işverenler için ödemenin yasal süre içinde yapıldığı kabul edilecektir."