SGK'nın Gülen'e çıkardığı borç

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gelen belgeler Fethullah Gülen'in emeklilik için sahtecilik yaptığını gösterince SGK harekete geçti. SGK, Gülen'e ödenen 110 bin 547 lira 2 kuruşu geri istedi. Gülen yasal faiziyle beraber 155 bin lira geri ödeyecek.

Fethullah Gülen'in son 10 yılda kardeşi Salih Gülen'in Erzurum'daki Gülen Matbaası'nda kâğıt üzerinde redaktör olarak gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'dan (SGK) emekli olduğu ortaya çıktı. Sahte hizmeti ortaya çıkaran SGK, Gülen'den son 10 yılda ödenen emekli maaşını faiziyle birlikte geri istedi.

SAHTE EVRAKLA MAAŞ

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, emeklilik hakkı da elde edemeyen Gülen'in sahte evrak kullanarak bu maaşı almaya hak kazandığı anlaşıldı. Sahtecilik olayının ortaya çıkması üzerine SGK, Gülen'e bu sürede ödenen 110 bin 547 lira 02 kuruşu, 45 bin 47 lira 83 kuruş yasal faiz olmak üzere toplam 155 bin 594 lira 85 kuruş olarak geri almak için harekete geçti.

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