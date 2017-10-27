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SGK’lılara müjde: Binlerce kişiye emekliliğin önü açıldı

Çalışanların, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti.

27 Ekim 2017 Cuma 10:25
SGK’lılara müjde: Binlerce kişiye emekliliğin önü açıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2'si kayıt dışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız. 

Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermiyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var.

DAVA İÇİN SÜREYE DİKKAT!

Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Yargıtay da SGK'yı değil işçiyi haklı buluyor. Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açmalı.

ŞAHİT VE BELGE YETER 

Elinizde sağlam belgeler, şahitler varsa 'iş mahkemesine' mutlaka tespit davası açın. Hizmet tespit davası açmak için delil olarak kullanılabilecek kalemler şunlar: SGK işyeri dosyası, sigortalının işyeri sicil dosyası, işverenin mesleki kuruluş kaydı, esnaf sicil kaydı, ticaret odası kayıtları, vergi mükellefiyet kayıtları, ücret bordroları, tanık, bilirkişi. 

MUTLAKA SORGULATIN 

Hizmet tespit davasını kazandığınız halde SGK, 'hizmet tespit davası ile kazandığınız günlerin primleri ödenmedi' diye emeklilik talebinizi reddederse, en yakın İş Mahkemesi'nde emeklilik talebiniz için dava açın. 

Davayı kazanınca birikmiş aylıklarınızı da alırsınız. Çalışan ölmüşse, hak sahipleri de dava açabiliyor. 

Eksik prim yatıp yatmadığını SGK'ya giderek ya da 'turkiye.gov.tr (e-devlet)' sitesine girerek kontrol edebilirsiniz.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:25
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