Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

SGK'lı neden fark veriyor?

İstanbul ve İzmir Tabip Odası’nın hazırladığı rapora göre, Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) geliri, toplam sağlık hizmetleri giderinden yaklaşık 16.5 milyar lira daha fazla!

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:47
SGK'lı neden fark veriyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Genel Sağlık Sigortası (GSS) geliri 82.6 milyar lira iken, toplam gider 66.1 milyar lira. 16.5 milyar liralık fazlalığa rağmen sağlıkçılardan, “Vatandaşlar neden hâlâ hastanelere fark ödüyor?” sorusu geldi.

İstanbul ve İzmir Tabip Odası’nın hazırladığı rapora göre, Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) geliri, toplam sağlık hizmetleri giderinden yaklaşık 16.5 milyar lira daha fazla!

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberinde, buna duruma rağmen kamu, vakıf veya özel sektörlerinden sağlık hizmeti alanların farkında olarak veya olmayarak fark ödemeye devam ettikleri belirtildi.

Dr. Güray Kılıç ve Dr. Ergün Demir'in, SGK 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2018 Yılı Bütçe Sunum kitapçığını inceleyerek hazırladıkları rapora göre, GSS fonu 2016’da yaklaşık 82.6 milyar lira gelir elde etti. Toplam gider ise yaklaşık 66.1 milyar lira. 2016 yılı dikkate alındığında GSS gelirleri, giderlerinden toplam 16.5 milyar lira tutarında fazla.

İlgili yasadaki hükümlere rağmen, fonda kalması gereken yaklaşık 16.5 milyar liralık farkın Sosyal Sigorta Fonu giderleri için kullanıldığının belirtildiği haberde, Sayıştay raporuna göre SGK'nın 30.11.2016 tarihi itibariyle icra takibinde olan toplam yaklaşık

45.1 milyar lira alacağı bulunduğu belirtildi. İcra takibindeki alacakların yaklaşık 40 milyar lirası sigorta primi...

Ayrıca haberde, SGK'nın 14 kalemden aldığı katkı, katılım payı ve ilave ücretlere yer verildi:

- İkinci basamak kamu hastaneleri 6 lira

- Üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastaneleri 7 lira

- Üniversite hastaneleri 8 lira

- Özel hastaneler 15 lira

- 10 gün içerisinde müracaatta muayene ücretine ek olarak 5 lira

- İlaç bedelinin yüzde 10 -20’si

- Her bir reçete için üç lira, üç kutuya ilave her bir kutu ilaç için bir lira

- Vücut dışı protez ve ortez bedelinin(bürüt asgari ücreti geçmeyen) yüzde 10–20 si

- Kurumla sözleşmeli vakıf üniversitesi ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca SUT’taki bedelin yüzde 200’ü

- Üniversitelerde (Vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyelerinin mesai saati sonrası poliklinik muayenesinde muayene bedelinin iki katı, her bir girişimsel işlem için sağlık hizmeti bedelinin bir defada asgari ücretin iki katına kadarlık kısmı

- Otelcilik hizmetlerinde çift yataklı odalarda standart yatak tarifesinin 1.5 katı, tek yataklı odalarda ise 3 katı

- Eşdeğer ilacın en ucuzunun yüzde 10’nu

- İstisnai sağlık hizmetleri için işlem bedellerinin 3 katı ilave ücreti yine cepten çıkıyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:47
  1. Sosyal Güvenlik Kurumu
  2. Genel Sağlık Sigortası
  3. İstanbul
  4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  5. 2018 Yılı Bütçe
  6. Sosyal Sigorta Fonu giderleri
  7. SGK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl vergi almıyoruz, buyurun gelin
    1. O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl..
    2. Kılıçdaroğlu'ndan skandal karar!..
    3. Tarihinin en kapsamlı restorasyon..
    4. Ajda Pekkan'dan Afrin açıklaması
    5. Survivor gençliği okulları cehenneme..
    6. Çocuklarda gece uyutmayan hırıltının..
    7. ''PKK'nın elinde 800 rehine var''
    8. Vitamin eksikliklerin yol açtığı..
    9. SGK'lı neden fark veriyor?
    10. Afrin şehidine vefasızlık, ertesi gün..
    11. Onlarda Afrin'e gidiyor
    12. Sosyal medyayı sallayan benzerlik!
    13. 25 terörist öldürüldü
    14. Böbrek sağlığınız için bu tahlilleri..
    15. Üç harflilerden tüyleri diken diken..
    16. Hakkari'den acı haber! Şehit ve..
    17. İstanbul'daki dev AVM iflas etti
    18. Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?
    19. Göz ve kulaktaki teknoloji..
    20. Doktorlar 'sabaha çıkmaz, yaşamaz!'..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor